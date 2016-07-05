Семьи пострадавших в Карелии детей бесплатно отдохнут в санаториях

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Семьям детей, погибших и пострадавших на Сямозере, окажут адресную помощь, сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Всего 35 семей смогут бесплатно отдохнуть в санаториях Черноморского побережья, Московской и Ленинградской областей.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов просил главу департамента соцзащиты населения Владимира Петросяна предоставить семьям погибших и пострадавших путевки на Черное море, либо в другие центры отдыха, при соответствующем обращении.

Петросян сообщил, о том что пострадавшие получат путевки, а также материальную помощь.

18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули. 14 детей погибли, еще 33 ребят удалось спасти.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Директору "Парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой и ее заместителю Вадиму Виноградову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Руководителю Роспотребнадзора по республике Карелия Анатолию Коваленко предъявлено обвинение по статье "Халатность".