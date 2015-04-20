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Москва 24

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20 апреля 2015, 17:40

Количество доноров крови в России за год увеличилось на 4%

сдача крови донорство Людмила Стебенкова

Количество доноров в России за год увеличилось на 4%

Количество доноров в России за год увеличилось на 4 процента. В прошлом году донорами стали более полутора миллиона человек, передает телеканал "Москва 24".

Программы развития добровольного донорства, в том числе в Москве, началась несколько лет назад. Сейчас в стране работает 130 станций и почти 350 отделений переливания крови. Часто проходят и выездные акции. Так, 20 апреля кровь сдавали депутаты Мосгордумы.

"Наша задача – сделать безвозмездное донорство трендом нашего города. В Москве проживает много людей, ведущих здоровый образ жизни. Тем более донорство полезно влияет на здоровье и вызывает улучшение кроветворения", – рассказала председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова.

Отметим, в прошлом году донорами крови в столице стали более 78 тысяч человек, сообщила главный врач Московской станции переливания крови Ольга Майорова.

Как работает Центр крови ФМБА России

По ее словам, за прошедший год в системе московского здравоохранения было осуществлено около 170 тысяч донаций крови или ее компонентов. В среднем в Москве за год переливается до 50 тысяч литров компонентов донорской крови.

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"С помощью программ поддержки доноров Москвы в целом потребности города в компонентах донорской крови удовлетворяются по запросам лечебных учреждений. В оперативном запасе находятся компоненты крови для работы в течение трех дней, в стратегическом запасе (длительное хранение в условиях низких и сверхнизких температур) - до 30 тысяч литров плазмы и 3,5 тысяч доз эритроцитсодержащих компонентов", – сказал Майорова.

Тем не менее, по ее словам, как и во всем мире, в Москве существуют периоды значительного снижения донорской активности - во время новогодних и летних каникул, а также во время майских праздников. "Необходимо постоянно пополнять "полку выдачи" тромбоцитов, поскольку срок их хранения только пять дней, и создание долгосрочных резервов почти невозможно", – добавила Майорова.

Стать донором может любой желающий старше 18 лет и весом более 50 килограммов, у которого нет абсолютных или временных противопоказаний. На станции переливания при себе достаточно лишь иметь паспорт.

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