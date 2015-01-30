Ольге Зайцевой предложили стать и.о. главного тренера сборной России по биатлону

Биатлонистка Ольга Зайцева объявила о завершении спортивной карьеры

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева заявила, что президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов предложил ей исполнять обязанности главного тренера сборной России, передает телеканал "Москва 24".

"Было много предложений от всех, от СБР, от министерства спорта (РФ), от Москомспорта. С Александром Михайловичем (Кравцовым) мы все обсудили. Он предложил мне должность пока быть исполняющим обязанности главного тренера сборной России", - заявила Зайцева на пресс-конференции в пятницу.

Напомним, 24 января Зайцева, которая в нынешнем сезоне не провела ни одной гонки, объявила о решении завершить карьеру. После этого Кравцов заявил, что спортсменка продолжит работать "на благо биатлона" в структуре союза.

Стоит отметить, что должность главного тренера сборной России по биатлону была упразднена при прежнем руководителе СБР Михаиле Прохорове.

Ольга Зайцева выступала за сборную страны с 1999 года. На ее счету две золотых и серебряная медаль в эстафетах на Олимпийских играх. На провальной для россиян Олимпиаде в Ванкувере она завоевала также серебро в масс-старте.

Кроме того, Зайцева трижды становилась чемпионкой мира (дважды - в эстафетных гонках).