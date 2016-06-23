Форма поиска по сайту

23 июня 2016, 17:57

Маркин предложил назначить тренером сборной России обычного пастуха

Фото: AP/ТАСС/Matthias Schrader

Руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Владимир Маркин предложил назначить тренером сборной России по футболу "обычного пастуха". Соответствующее заявление он сделал в своем микроблоге в Twitter.

Сборная России по футболу не вышла из группы на проходящем во Франции Евро-2016, набрав лишь одно очко: команда Леонида Слуцкого сыграла вничью с англичанами (1:1), после чего проиграла сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).

Российская команда стала самой пропускающей на групповом этапе. В трех матчах россияне пропустили шесть мячей. После чемпионата мира по футболу министр спорта РФ и президент РФ Виталий Мутко заявил, что национальной командой "может руководить и женщина", поскольку никаких "входных барьеров у РФС нет". Слуцкий, в свою очередь, подчеркнул, что не намерен продолжать работу с командой.

