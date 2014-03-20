Вольфганг Пихлер объявил об уходе из сборной России по биатлону

Фото: ИТАР-ТАСС

Тренер женской сборной России по биатлону Вольфган Пихлер объявил, что покинет национальную команду по окончании этого сезона.

"Моя работа в России завершается вместе с трехлетним контрактом. Знал, что не буду продлевать соглашение. И дело здесь не в том, как ко мне относились, и даже не в результатах. Просто хочется чаще бывать дома, в Рупольдинге, видеть семью, читать по утрам газеты в кафе", - цитирует Пихлера "Советский Спорт".

Немецкий специалист также отметил, что пока не знает, продолжит ли тренерскую деятельность или завершит карьеру.

Ранее стало известно, что сборную России покинет помощник Пихлера Павел Ростовцев, работавший с командой с 2011 года. Это решение он объяснил тем, что хочет больше времени уделять семье и уйдет со своего поста в марте.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи российские биатлонистки завоевали лишь две серебряные медали. Ольга Вилухина стала второй в индивидуальной гонке, а еще одно серебро сборная России выиграла в эстафете.