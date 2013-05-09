Сборная России по хоккею впервые проиграла Франции со счетом 1:2

Илья Ковальчук в матче чемпионата мира по хоккею: Россия – Франция. Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по хоккею впервые в истории противостояния команд проиграла французам.

Сборная Франции с самого начала была хороша в обороне, да и нападающие нашей сборной зачастую передерживали шайбу у ворот противника. Так что первый период так и закончился ничьей.

Во втором периоде россияне чувствовали себя уже более уверенно, создавая опасные моменты. Основным таким моментом стал выход один на один Александра Радулова. Однако он не забил и не смог реализовать заработанный буллит.

А забил гол на 27-й минуте Александр Пережогин, быстро выехав из-за ворот и бросив шайбу с разворота. Россияне радовались недолго – уже буквально через три минуты Дамьен Флери делает бросок снизу в ближний угол и сравнивает счет (1:1).

Второй гол в ворота сборной России на 37-й минуте забил Антуан Руссель. Он спокойно прошел на "пятак" и не встретил особого сопротивления от капитана Ильи Никулина, державшего другого игрока.

Этот первый в истории противостояния команд проигрыш, к тому же на 9 мая, нельзя назвать иначе как сенсационным.