Сборная России по дзюдо в полном составе допущена до Олимпиады

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Международная федерация дзюдо (IJF) подтвердила решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) допустить в полном составе сборную России до участия в Олимпийских играх в Рио, сообщает "Р-Спорт".

24 июля МОК решил не отстранять российских спортсменов от участия в Олимпиаде. При этом организация передала право решать вопрос о допуске россиян на Олимпиаду международным федерациям.

Решающим в вопросе по допуску российских спортсменов является слово независимой комиссии МОК. Ее возглавил руководитель медицинской комиссии МОК Угур Эрденер, а в состав вошли сын седьмого президента МОК Хуан Антонио Самаранч и глава комиссии спортсменов Клаудия Бокель.

В состав олимпийской сборной России по дзюдо вошли 11 спортсменов: Екатерина Валькова, Ирина Долгова, Наталья Кузютина, Ксения Чибисова, Кирилл Денисов, Беслан Мудранов, Михаил Пуляев, Ренат Саидов, Тагир Хайбулаев, Хасан Халмурзаев, Денис Ярцев.

Ранее стало известно, что на Олимпиаду в Бразилии отправится в полном составе сборная России по боксу.

В настоящее время от Олимпийских игр уже отстранены сборные России по легкой и тяжелой атлетике. Кроме того, в Рио-де-Жанейро не поедут россияне, хоть раз уличенные в употреблении допинга.

Летние Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа.