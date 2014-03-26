Сборная России по хоккею: кого ждем?

Олег Знарок. Фото: ИТАР-ТАСС

26 марта стало известно, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и главный тренер "Динамо" Олег Знарок прибыли в министерство спорта, где встретятся с министром спорта Виталием Мутко. По неподтвержденной информации, руководить сборной будет именно рулевой "бело-голубых" Олег Знарок, о чем официально объявят в пятницу, 28 марта. Спортивный обозреватель M24.ru Евгений Сафонов – о проблеме выбора главного тренера для национальной команды и о том, почему на эту вакансию очень сложно найти желающих.

Сборная России осталась без тренера после провального выступления на Олимпиаде в Сочи, и это место остается вакантным уже практически целый месяц. Эпоха Зинэтулы Билялетдинова в сборной закончилась провалом. Да и вряд ли как-то по-другому она могла завершиться, ведь сам Билялетдинов не хотел становиться тренером национальной команды. Он бежал от сборной в 2004 году после того, как неудачно свозил команду на Кубок Мира, открещивался от предложений Третьяка и Фетисова в 2006-м, когда после провала на чемпионате мира был уволен Крикунов.

Не горел желанием Зинэтула Хайдарович становиться и главным тренером сборной в 2011 году, когда с позором изгоняли из национальной команды, да и из всего нашего хоккея двукратных чемпионом мира Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина. Но тогда ему было сделано предложение, от которого, как говорится, отказаться можно, но очень сложно, а в российских реалиях и вовсе невозможно. Информацию, что Билялетдинова просил возглавить сборную лично президент страны подтверждает не один источник.

Для нашей страны такого рода назначения считаются делом нормальным. Но в итоге очень часто происходит так, что тренер, который не горел желанием работать со сборной, вынужден делать это против своей воли. Уже по окончании сезона-2013 было видно, что у Билялетдинова нет ни сил, ни желания продолжать свою работу, но поменять коней на переправе тогда было нереально – нужно было дождаться какого-то конца, и мы его дождались, провалившись на домашней Олимпиаде.

Самое смешное и в то же время грустное, что и сейчас ситуация практически зеркальная. Журналисты, болельщики, да и большие чиновники, среди которых есть и министр спорта Виталий Мутко, не видят во главе сборной никого другого кроме триумфатора двух последних Кубков Гагарина, наставника московского "Динамо" Олега Знарка. И что характерно – сам Знарок, судя по всему, не слишком горит желанием уходить из насиженного места ради "журавля в небе".

Если быть честными перед самими собой, то сейчас найти тренера для сборной России гораздо тяжелее, чем в 2004 или 2006 годах, поскольку в то время в целом наш хоккей находился на более высоком уровне. Во каждой линии у России было большое количество мастеров, нужно было только решить проблему по поднятию престижа сборной, чтобы искоренить "отказников", что и сумел сделать Вячеслав Быков.

Сейчас проблемы у сборной серьезнее. Кадровый дефицит мастеров мирового уровня достиг предела и мы уже считаем, сколько лет будет Павлу Дацюку на Олимпиаде-2018, хотя и сейчас "волшебник" из Детройта, мягко говоря, немолод – скоро ему исполнится 36. Нет классных защитников, огромные проблемы с центральными нападающими: уже сейчас отечественные эксперты говорят о том, что Россия выпала из ведущего эшелона хоккейных держав, и мы не можем конкурировать с такими гегемонами как Канада, Швеция и США.

Но проблемы-то понимает только узкий круг специалистов, многие из которых не готовы прямо рассказать людям из высоких кабинетах о том, что мы практически потеряли свой хоккей. А поэтому от нового главного тренера будут требовать только побед, хотя каких-то реальных предпосылок для этого сейчас не наблюдается.

Кто же станет этим счастливчиком? Круг кандидатов следующий: Олег Знарок, тренер "Сибири" Дмитрий Квартальнов и иностранный нерусскоговорящий специалист. То, что сборную не возглавит иностранец – в этом я практически не сомневаюсь, наш хоккей еще не деградировал до такого уровня. И вместе с тем, я не сомневаюсь и в том, что министр спорта, заручившись поддержкой Путина, все же уговорит Знарка.

Основная интрига заключается в том, будет ли новый главный тренер сборной освобожден от клубной работы, как этого сейчас требует ФХР или сможет совмещать посты, как этого хотят почти все тренеры. Надеюсь, что чиновники от хоккея все же пойдут на уступки и не заставят нового наставника отказываться от работы в собственном клубе. Эксперимент с Билялетдиновым доказал, что никаких дивидендов от освобожденного тренера наша сборная в итоге не получила.

Евгений Сафонов