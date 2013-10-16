Провожать и по-прежнему верить: сборная России вышла на чемпионат мира

Сборная России по футболу вернулась из Баку

Закончилась очередная отборочная кампания к чемпионату мира по футболу. Впервые за 12 лет игроки российской сборной поедут на мундиаль не в роли зрителей, а в качестве полноправных участников действа. О том, как прошел последний матч нашей команды в отборочном туре и чего ждать российским болельщикам от первенства планеты, читайте в материале M24.ru.

Наверное, в России уже отвыкли заинтересованно наблюдать за чемпионатом мира. Последние 12 лет в деле выхода на мундиаль у нашей команды отчаянно не ладилось. Сначала был "ночной позор" в виде 1:7 от сборной Португалии и унылые нули на табло в поединке с командой Словакии, а затем – не забывшееся еще поражение от словенцев в Мариборе. Что и говорить, в отборочных матчах к чемпионату мира болельщикам сборной России хватало огорчений.

В 1994 году сборная России довольно легко прошла отборочный цикл, но подойти к чемпионату мира в нужном состоянии не смогла: помешала конфликтная ситуация в сборной и знаменитое "письмо четырнадцати". Тогда 14 игроков сборной, в том числе и лидеры команды, после отборочного матча с Грецией написали письмо, в котором изложили свои претензии к финансовому обеспечению сборной, а также потребовали сменить главного тренера Павла Садырина на Анатолия Бышовца, который привел команду СССР к золоту Олимпийских игр в Сеуле.

В итоге часть "отказников" на чемпионат мира так и не поехала, а те, кто все же остался в составе сборной, успели сыграли только три матча: Россия попала под каток сборной Бразилии, уступила могучей в ту пору шведской дружине (шведы на том чемпионате заняли третье место) и лишь в последней игре, которая уже ничего не значила, обыграли команду Камеруна.

Олег Саленко на чемпионате мира в США. Фото: ИТАР-ТАСС

Утешиться наши болельщики могут только тем, что в матче против Камеруна был поставлен рекорд, который вряд ли будет побит в обозримом будущем: Олег Саленко забил африканцам пять мячей в одной встрече. Общий итог поединка – 6:1 в пользу сборной России.

В 2002 году в Японии и Корее сборная начала за здравие, а кончила за упокой. Обыграв в стартовом матче Тунис со счетом 2:0, россияне имели прекрасные шансы выйти из группы, но проиграли сначала Японии – 0:1, а затем и Бельгии – 2:3. Таким образом, наша команда заняла третье место в своей группе, хотя до начала мундиаля считалась фаворитом в квартете.

Отборочный турнир на чемпионат мира этого года прошел не настолько гладко, как хотелось бы поклонникам сборной России. Впечатление от гостевого разгрома сборной Израиля и домашней победы над португальцами было разрушено поражением от Северной Ирландии, которая даже не входит в первую сотню мирового рейтинга. В мировой табели о рангах североирландцы соседствовали с такими футбольными державами, как Нигер, Кувейт и Либерия. Согласитесь, трудно представить поражение сборной России, скажем, от Нигера, не говоря уже про Мозамбик и Антигуа и Барбуду?

Сборная России вышла в финальную стадию Чемпионата мира по футболу

И, вероятно, быть бы сборной России в стыковых матчах, если бы не потрясающая расхлябанность португальцев. Вообще, у сборной с Пиренейского полуострова есть одна удивительная особенность: португальцы почти всегда откровенно плохо проводят отборочный цикл, но отлично играют в финальной стадии. В этом розыгрыше португальцев кто только не обижал: и Северная Ирландия с ними сыграла вничью, к тому же в гостях, и Израиль - дважды. Право слово, португальцы сумели одолеть только Люксембург и Азербайджан, правда, дважды и без лишних проблем.

Во время матча Россия-Азербайджан. Фото: ИТАР-ТАСС

Гостевая ничья сборной России с Азербайджаном не должна вводить в заблуждение. Это в Белфасте наша команда отчаянно пыталась "объехать ирландский автобус", который всем составом в десять полевых игроков припарковался перед собственной штрафной. В той игре у россиян действительно ничего не получалось. В матче с Азербайджаном сборная России откровенно играла по счету и пропустила на последних минутах (по сути это был единственный голевой момент у ворот Акинфеева).

Иными словами, если бы перед сборной стояла задача разгромить Азербайджан с разницей мяча в три-четыре, это требование наверняка было бы выполнено.

Что ждать от сборной России на чемпионате мира в Бразилии? Самое очевидное и понятное, пожалуй, любому болельщику – не стоит ждать победы. Такие высокие задачи сборной России сейчас просто не под силу.

В национальной команде сейчас намечается смена поколений. Пошли последние годы возрастной армейской защиты, которая около десяти лет верой и правдой служила Семину, Хиддинку, Адвокату, а теперь и Капелло. Сыгравшие не один десяток матчей за сборную Игнашевич и братья Березуцкие скоро неминуемо должны будут уступить свое место молодым талантам. Может быть, Капелло даже в Бразилию возьмет кого-то из молодых талантов.

Полузащитник сборной России Денис Глушаков. Фото: ИТАР-ТАСС

Правда, кто заменит "вечную защиту", тоже непонятно. Наигрывается Козлов, есть спартаковцы Макеев и Паршивлюк, армейцы Щенников и Набабкин. Время зенитовца Анюкова в сборной тоже практически прошло. Пожалуй, только позиция Дмитрия Комбарова в защите выглядит прочной. Но и он тоже не железный и тому есть напоминание – матч с Северной Ирландией, когда защитник упустил на фланге Макгинна, в итоге записавшего на свой счет голевую передачу.

Есть определенные проблемы у сборной России и в нападении. Связка Кержаков – Кокорин временами смотрится не слишком здорово, а кто способен заменить их, неясно. Капелло держит в резерве Смолова, который не является игроком основного состава "Динамо". А от услуг Дзюбы итальянец вообще отказался.

Но нет сомнений в одном: если сборная России будет играть с настроением, "с огоньком", то вспоминать поклонникам команды придется не Марибор и ошибку Филимонова, а такие матчи, как на "Стад де Франс" против действующих чемпионов мира и в "Лужниках" против сборной Англии. В случае успеха, как на Евро-2008, города по всей России не будут спать до утра. И шансы на то, что в Бразилии Россия выступит именно так, все-таки не нулевые.

Василий Макагонов