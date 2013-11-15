Сборная России сыграла вничью с командой Сербии в товарищеском матче

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по футболу провела первый из двух товарищеских матчей, запланированных на октябрь. Подопечные Фабио Капелло сыграли вничью с командой Сербии - 1:1.

Игра получилась не слишком богатой на опасные моменты, а оба гола были забиты в первом тайме.

На 30-й минуте счет в поединке открыл Александр Самедов, добивший мяч в ворота после того, как голкипер сербов неудачно парировал удар Романа Широкова.

Однако сборная вела в счете меньше минуты. Джорджевич поразил пустые ворота команды России после комбинации сербской сборной.

В оставшееся время обе команды не создали ни одной реальной возможности для взятия ворот, сосредоточив свои усилия на обороне. Итоговый счет встречи - 1:1. 19 ноября сборная России встретится с командой Южной Кореи.