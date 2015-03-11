Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта 2015, 18:36

Спорт

Сборная России по футболу не выиграет домашний чемпионат мира – Гинер

Фото: ТАСС

Президент ЦСКА Евгений Гинер признал, что сборная России не имеет шансов на победу в домашнем чемпионате мира по футболу. Соответствующее заявление функционер сделал в ходе обсуждения перспектив российского футбола в Общественной палате, сообщает "Интерфакс".

"Нужно обсуждать программу не применительно к чемпионату мира 2018 года, а вообще к отечественному футболу. Мы не выиграем в 2018-м, но можно же создать задел на мундиаль 2022 года. Сейчас у многих российских футболистов нет желания совершенствоваться, ведь их ставят в состав из-за паспорта", – отметил Гинер.

Президент "красно-синих" предложил взять за основу опыт сборной Германии, действующего чемпиона мира по футболу.

Ссылки по теме


Напомним, матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Сборная России по футболу автоматически квалифицируется на домашний мундиаль, как страна-хозяйка первенства.

сборная России по футболу чемпионат мира по футболу Евгений Гинер

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика