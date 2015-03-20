Форма поиска по сайту

Новости

20 марта 2015, 21:45

Транспорт

На Калужско-Рижской линии метро произошел сбой в движении поездов

Фото: M24.ru

На Калужско-Рижской линии метро произошел сбой в движении поездов. На протяжении примерно 20 минут поезда не ходили от "Коньково" до "Новоясеневской", сообщает пресс-служба инфоцентра департамента транспорта.

В 19.23 на станции "Коньково" остановили движение поездов в сторону "Новоясеневской" из-за технического сбоя. В 19.43 неисправность была устранена.

В настоящее время поезда следуют в штатном режиме. Причины задержки движения выясняются.

Отметим, что последний сбой в работе метро на Калужско-Рижской линии произошел более месяца назад. Тогда поезда в сторону центра на протяжении двадцати минут следовали с увеличенными интервалами.

В метро опровергли информацию некоторых СМИ о том, что это было связано с поломкой стрелки на станции "Октябрьская".

сбой в движении Калужско-Рижская линия чп

