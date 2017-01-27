Форма поиска по сайту

27 января 2017, 21:41

Политика

Трамп считает, что говорить об отмене санкций с России еще рано

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России еще рано, передает ТАСС. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Вашингтоне.

США настроены на хорошие отношения со всеми странами, отметил Трамп. По его мнению, Соединенные штаты могут иметь замечательные отношения с Россией, однако гарантий нет.

В пятницу СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа подготовила документы для отмены антироссийских санкций.

Первый телефонный разговор после вступления Трампа в должность c Владимиром Путиным пройдет в субботу, 28 января. Лидеры двух стран обсудят борьбу с радикальным исламским терроризмом.

Ограничительные политические и экономические меры ввели против России в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Инициатором введения санкций выступило руководство США. Их также поддержали Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада.

Первый пакет санкций включал замораживание активов, введение визовых ограничений для физических лиц, а также сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах. Затем были приняты секторальные ограничительные меры, затрагивающие целые отрасли экономики.

В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

санкции жизнь в мире

Главное

