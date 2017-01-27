Трамп считает, что говорить об отмене санкций с России еще рано

Фото: ТАСС/Zuma/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России еще рано, передает ТАСС. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Вашингтоне.

США настроены на хорошие отношения со всеми странами, отметил Трамп. По его мнению, Соединенные штаты могут иметь замечательные отношения с Россией, однако гарантий нет.

В пятницу СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа подготовила документы для отмены антироссийских санкций.

Первый телефонный разговор после вступления Трампа в должность c Владимиром Путиным пройдет в субботу, 28 января. Лидеры двух стран обсудят борьбу с радикальным исламским терроризмом.