Американский сенат намерен затруднить Трампу снятие санкций с России

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Группа сенаторов США намерена потребовать, чтобы окончательное решение в вопросе снятия санкций с России принимал Конгресс, а не глава государства. Об этом сообщает CNN.

Шестеро сенаторов во главе с Линдси Грэмом и Бэном Кардином представят законопроект, позволяющий Конгрессу наложить вето или пересмотреть решение новой администрации касательно снятия санкций с России.

Белому дому придется представить доклад о том, чем мотивирована их инициатива. Его будут рассматривать в течение 120 дней, все это время Конгресс будет располагать правом не поддержать решение администрации.

Законопроект поддерживает сенатор Марко Рубио, а также демократы Клэр Маккаскил и Шеррод Браун, а также республиканец Джон Маккейн.

По словам Рубио, документ получит в сенате достаточную поддержку и может быть принят.