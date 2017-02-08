Форма поиска по сайту

08 февраля 2017, 12:42

Политика

Американский сенат намерен затруднить Трампу снятие санкций с России

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier

Группа сенаторов США намерена потребовать, чтобы окончательное решение в вопросе снятия санкций с России принимал Конгресс, а не глава государства. Об этом сообщает CNN.

Шестеро сенаторов во главе с Линдси Грэмом и Бэном Кардином представят законопроект, позволяющий Конгрессу наложить вето или пересмотреть решение новой администрации касательно снятия санкций с России.

Белому дому придется представить доклад о том, чем мотивирована их инициатива. Его будут рассматривать в течение 120 дней, все это время Конгресс будет располагать правом не поддержать решение администрации.

Законопроект поддерживает сенатор Марко Рубио, а также демократы Клэр Маккаскил и Шеррод Браун, а также республиканец Джон Маккейн.

По словам Рубио, документ получит в сенате достаточную поддержку и может быть принят.

Администрация экс-президента США Барака Обамы 29 декабря 2016 года ввела санкции в отношении пяти российских ведомств и организаций, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ. Ограничения якобы стали ответом на причастность РФ к кибератакам во время президентских выборов в Штатах. Кроме того, США выдворили из страны 35 российских агентов разведки.

6 января, ЦРУ и ФБР рассекретили доклад, в котором говорилось, что "Москва явно отдавала предпочтение Трампу в борьбе за пост президента США". Спецслужбы утверждают, что Россия намеренно "очерняла Хиллари Клинтон".

Кремль неоднократно опровергал причастность хакеров из РФ к атакам в США.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что согласен отменить санкции против России. Условием, которое он обозначил, стало сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом.

В первом телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом главы двух стран обсудили различные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом. Также они переговорили о положении дел на Ближнем Востоке, арабо-израильском конфликте и сфере стратегической стабильности и нераспространения.

санкции Дональд Трамп законопроект жизнь в мире

