Американский сенат намерен затруднить Трампу снятие санкций с России

Фото: PA Images/ТАСС/ Douliery Olivier
Группа сенаторов США намерена потребовать, чтобы окончательное решение в вопросе снятия санкций с России принимал Конгресс, а не глава государства. Об этом сообщает CNN.
Шестеро сенаторов во главе с Линдси Грэмом и Бэном Кардином представят законопроект, позволяющий Конгрессу наложить вето или пересмотреть решение новой администрации касательно снятия санкций с России.
Белому дому придется представить доклад о том, чем мотивирована их инициатива. Его будут рассматривать в течение 120 дней, все это время Конгресс будет располагать правом не поддержать решение администрации.
Законопроект поддерживает сенатор Марко Рубио, а также демократы Клэр Маккаскил и Шеррод Браун, а также республиканец Джон Маккейн.
По словам Рубио, документ получит в сенате достаточную поддержку и может быть принят.
6 января, ЦРУ и ФБР рассекретили доклад, в котором говорилось, что "Москва явно отдавала предпочтение Трампу в борьбе за пост президента США". Спецслужбы утверждают, что Россия намеренно "очерняла Хиллари Клинтон".
Кремль неоднократно опровергал причастность хакеров из РФ к атакам в США.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что согласен отменить санкции против России. Условием, которое он обозначил, стало сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом.
В первом телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом главы двух стран обсудили различные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом. Также они переговорили о положении дел на Ближнем Востоке, арабо-израильском конфликте и сфере стратегической стабильности и нераспространения.