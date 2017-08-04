Форма поиска по сайту

04 августа 2017, 22:47

Политика

Россия может ввести ограничения для Siemens

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Россия рассматривает возможность введения ограничений для работы Siemens на российском рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.

По словам сенатора, это может произойти в качестве ответной меры в связи с новыми антироссийскими санкциями ЕС из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым.

"У них очень большой офис у нас, они продают здесь очень много бытовой техники, (марка) Bosch – это тот же Siemens. Посмотрим, какие ответные меры рассмотрит Минторг, МИД. Эти меры, я думаю, будут", – сказал Джабаров.

Он добавил, что не стоит драматизировать ситуацию, и "без турбин Siemens мы точно переживем".

4 августа Евросоюз расширил антироссийские санкции из-за скандала с Siemens. "Черный список" пополнился именами трех физических лиц и тремя российскими компаниями. В Евросоюзе их считают причастными к доставке газовых турбин в Крым.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали такой шаг недружественным и необоснованным. Дипломаты добавили, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.

