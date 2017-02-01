Вооруженный полицейский пригрозил убить себя в больнице Стамбула

Фото: ТАСС/Zuma/Halil Ozcan

Вооруженный полицейский закрылся в одной из палат психиатрической больницы Стамбула, чтобы совершить самоубийство, сообщает ТАСС.

Местные СМИ сообщают, что ЧП произошло в комплексе медицинского факультета университета Джеррахпаша, где находится клиника.

Сотрудник полиции проходил там лечение. СМИ сообщали, что мужчина захватил в заложники медицинский персонал, однако позже эту информацию опровергли.

Правоохранительные органы провели переговоры с пациентом, чтобы предотвратить самоубийство. В итоге мужчина сдался полиции.