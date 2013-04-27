Воспитанница подмосковного интерната покончила жизнь самоубийством

Фото: ИТАР-ТАСС

Воспитанница одного из подмосковных интернатов покончила жизнь самоубийством. По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Сообщение об обнаружении тела девушки пришло в следственные органы около 14.00, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Тело обнаружили около дома по улице Бертино подмосковного Воскресенска. Выяснилось, что погибшая была воспитанницей местного интерната.

По предварительной информации, девушка покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с балкона 13-го этажа.

Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Ведется расследование дела. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.