Кулаки вместо шпилек: как защититься в городских джунглях

Фото: facebook.com/alla.bogolepova

Колумнист m24.ru Алла Боголепова – о женской силе, курсах самообороны, мужских кулаках, безопасности на улицах и необходимости защищать себя.

Пока мы вносили в свои новогодние решения всяческие производные от слова "похудеть", жизнь, как водится, опередила наши желания. Новые ценники в магазинах как бы намекнули, что похудеем мы и без спортзала. Мы подумали и заменили "похудеть" на "вложиться в женственность" – посредством танцев на пилоне, уроков пластики и каких-нибудь совсем уж запредельно интимных знаний и умений. Потому что в трудные времена женщина должна быть даже более женственной, чем обычно. Чтобы у мужчины, значит, появился дополнительный стимул забить мамонта покрупнее и тащить его именно в нашу пещеру, а не куда-нибудь, где огонь поярче и женщина повеселее. Мы, и в сытые годы почитавшие сексуальную привлекательность чуть ли не главным оружием в борьбе за мужчин, мгновенно выкинули из головы все эти феминистские сказки про независимость и встали на твердую почву древнего как мир инстинкта: спрятаться за спину большого и сильного самца. Ну или хоть за любого, который есть.

И потом мы узнали о событиях в Кельне. Мы читали новости и писали в социальных сетях про Европу, которая "доигралась", и про их жалких мужчин, которые не могут защитить своих женщин. Снисходительно так писали. С жалостью. Пребывая в блаженной уверенности, что с нами такое не случится.

Фото: m24.ru/Валерий Матыцин

Я вас расстрою: это может случиться в любом городе. Но это не самая плохая новость. Хуже всего то, что кельнские события задали новый тренд уличного насилия: любая группа, решившая, что по каким-либо причинам имеет право напасть, может и, увы, будет нападать. Это могут быть религиозные причины, классовые, национальные или любые другие – главное тут доказательство силы. А доказать ее легче всего, нападая на слабых. То есть, на женщин.

Наши мужчины утверждают, что смогут нас защитить.

Я снова вас расстрою: не смогут.

Во-первых, большинство современных горожан, относящих себя к сильной половине человечества, не так уж сильны. Ну просто физически. Любовно поглаживать пивное брюхо – да. Пробежать стометровку – нет. Отчасти в этом виноваты и мы, женщины. В битве за мужское внимание мы не гнушались рассказывать своим мужикам, что мускулы не главное, и на качков хорошо смотреть по телеку, а в жизни они ни на что не способны. Мы тащили их по тому самому пути, который лежит через желудок. Мы были мамочками, удобными, всепрощающими и превратившими своих мужчин в инфантильных подростков. Все эти мужские разговоры про целлюлитных телок, про то, что женщина должна – что это, как не нами же выращенный подростковый максимализм? Подросток не защитит. Или защитит так, что его потом придется собирать по кусочкам, так что лучше уж пусть сидит тихо.

Во-вторых, даже если ваш мужчина не такой, даже если вы за ним как за каменной стеной, и он не какой-нибудь маменькин сынок, он все равно не сможет быть с вами круглосуточно. Жизнь в мегаполисе устроена так, что каждый день мы хоть на какое-то время оказываемся с городскими джунглями один на один. Отвести ребенка в школу, добраться до офиса, вернуться домой, сходить в магазин. Муж не может постоянно водить меня за руку, потому что мамонт сам себя не убьет и домой не притащит. Работать, в общем, надо.

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

И потому наш единственный способ чувствовать себя в относительной безопасности – не быть слабыми. Хватит пилона и танцев живота, запишитесь на курсы самообороны. Научитесь защищать себя сами, не надеясь на сильный мужской кулак. Потому что его может не оказаться рядом, когда кому-то на улице покажется, что если ваша юбка недостаточно длинна, то с вами можно не церемониться.



Вероятность того, что вам придется отстаивать себя в уличной драке, впрочем, значительно меньше вероятности словесных разборок, которые может учинить обиженный недоверием "родненький". Право на силу всегда принадлежало мужчинам и ревниво ими охранялось. Сильная женщина – это ж разве баба? Это так, недоразумение, от которого нормальному мужику следует держаться подальше.

Ну простите. Новое время – новые правила. И новая женственность, которая теперь заключается не в том, чтобы испуганно выглядывать из-за мужского плеча, а в умении защитить себя, не дожидаясь рыцаря на белом коне. Защитить свое право быть женщиной, пока кони стоят в пробках, а рыцари выясняют, не сама ли ты виновата в том, что на тебя нападают.