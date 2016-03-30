В Приморском крае потерпел катастрофу штурмовик Су-25

Фото: РИА PrimaMedi

Боевой самолет Су-25 упал в районе села Черниговка в Приморском крае, летчику удалось катапультироваться, жертв нет, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в силовых структурах края.

Самолет совершал учебно-тренировочный полет. Пилот был в кабине один, успел катапультироваться. Самолет упал в районе села, жертв нет, место падения оцеплено.

В Минобороны РФ подтвердили, что 30 марта во время выполнении посадки на аэродром Черниговка Восточного военного округа потерпел аварию самолет Су-25. Штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет, уточнили в пресс-службе ведомства.

"Летчик катапультировался, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле жертв и разрушений нет", - сообщили в Минобороны. "К месту происшествия готовится вылететь комиссия по безопасности полетов Минообороны России".