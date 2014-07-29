Памятник истребителю Су-7 открыли в столице

Фото: Łukasz Golowanow/Konflikty.pl

В столице в честь 75-летия конструкторского бюро Сухого открыли памятник истребителю-бомбардировщику Су-7. Он располагается на территории филиала компании "Сухой" ОКБ Сухого, сообщается на официальном сайте организации.

Истребитель Су-7 - первый фронтовой реактивный бомбардировщик, который был создан под руководством Павла Сухого в 1950-х годах. Всего построено 132 самолета Су-7.

В последующие десятилетия КБ Сухого создало целый ряд боевых машин, среди которых истребители-перехватчики Су-9, Су-11, Су-15, истребитель-бомбардировщик Су-17 с изменяемой геометрией крыла, фронтовой бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25, истребители Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, бомбардировщик Су-34, самолет с крылом обратной стреловидности Су-47, Су-80 и Су-38.

Добавим, что на территории ОКБ Сухого также установлены памятники истребителю Су-27, фронтовому бомбардировщику Су-24, штурмовику Су-25, истребителю-перехватчику Су-15, истребителю-бомбардировщику Су-17М2Д, а также макеты ближнего бомбардировщика Су-2 и истребителя И-153.

На сегодняшний день порядка 60 процентов авиационного парка российских ВВС составляют самолеты марки Су.

Ранее M24.ru сообщало, что памятник летчикам дальней авиации установят в сквере Девичьего поля. Ориентировочная дата открытия монумента - 12 августа, его появление в Москве приурочено к 100-летию дальней авиации.

Установка памятника была инициирована генерал-лейтенантом Анатолием Жихаревым, командующим дальней авиации Минобороны России. Он обратился к руководству города от имени Совета ветеранов дальней авиации с просьбой согласовать возведение монумента.

Место его расположения было выбрано не случайно: сквер Девичьего находится неподалеку от Штаба дальней авиации.

В настоящее время работа по созданию памятника уже почти завершена. Параллельно ведется благоустройство самого сквера, в котором разместится монумент - в рамках формирования самого длинного пешеходного маршрута столицы.