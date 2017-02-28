Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля 2017, 18:50

Транспорт

Срок расследования авиакатастрофы Ту-154 под Сочи продлили

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Следствие по делу о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем продлили на два месяца – до 25 апреля. Это связано с большим объемом следственных действий и незавершенностью судебно-технических экспертиз, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море в районе Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. В их числе – военнослужащие вооруженных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ и врач Елизавета Глинка.

Специалисты рассматривают версию об ошибке экипажа. Однако, какую именно ошибку допустили летчики, определить пока не удается, так как бортовой самописец самолета является катушечным магнитофоном образца 1980-х годов, и в распоряжении следствия уже нет ни оборудования, ни специалистов для получения с него полноценной информации.

Память о жертвах трагедии решили увековечить в целом ряде мероприятий и инициатив. Так, имя художественного руководителя ансамбля Валерия Халилова присвоили Московскому военно-музыкальному училищу. С его именем отныне будет связан и международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".

Чтобы восполнить потерю основного состава, в январе ансамбль имени Александрова объявил о набореартистов. Участвовать в конкурсе могли все имеющие академическое вокальное или хореографическое образование, в возрасте от 18 до 45 лет.

Сюжет: Катастрофа Ту-154 в Черном море
самолеты Сочи авиакатастрофы Ту-154 расследование чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика