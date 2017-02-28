Срок расследования авиакатастрофы Ту-154 под Сочи продлили

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Следствие по делу о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем продлили на два месяца – до 25 апреля. Это связано с большим объемом следственных действий и незавершенностью судебно-технических экспертиз, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море в районе Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. В их числе – военнослужащие вооруженных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ и врач Елизавета Глинка.

Специалисты рассматривают версию об ошибке экипажа. Однако, какую именно ошибку допустили летчики, определить пока не удается, так как бортовой самописец самолета является катушечным магнитофоном образца 1980-х годов, и в распоряжении следствия уже нет ни оборудования, ни специалистов для получения с него полноценной информации.