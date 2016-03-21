Часть функций МАК передадут новой структуре Росавиации

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Росавиация создала структуру, на которую возложат часть функций Межгосударственного авиационного комитета (МАК), говорится в сообщении Росавиации.

Федеральное автономное учреждение "Авиационный регистр Российской Федерации" займется сертификацией гражданских самолетов, авиадвигателей, воздушных винтов и бортового оборудования гражданских самолетов (за исключением гражданских воздушных судов, которые получили сертификат эксплуатанта до 1 января 1967 года). Филиалов и представительств у "Авиарегистра" нет.

Напомним, в ноябре 2015 года правительство РФ приняло постановление, согласно которому функции МАК планировалось перераспределить между Минтрансом, Минпромторгом и Росавиацией.

Так, полномочия МАК в части подготовки и утверждению требований авиапроизводителям переданы Минпромторгу. Минтрансу переданы полномочия МАК в части разработки требований к летной годности гражданских самолетов и авиадвигателей, воздушных винтов и охране окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации.