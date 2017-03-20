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20 марта 2017, 14:37

Политика

Лукашенко: радиоактивные вещества были на борту летевшего из Армении самолета

Фото: БелТА/Николай Петров

Александр Лукашенко заявил о том, что на борту самолета, следовавшего из Армении транзитом через Белоруссию, были обнаружены радиоактивные вещества. Об этом инциденте президент Белоруссии напомнил на совещании по вопросам организации белорусско-российских учений "Запад-2017", передает государственное агентство БелТА.

По словам Лукашенко, радиоактивные вещества находились на борту самолета, который следовал транзитным рейсом из Армении в одно из европейских государств.

Белорусский лидер связал этот случай с попытками нагнетания обстановки внутри страны.

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