Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября 2016, 11:35

Транспорт

Молния прожгла фюзеляж летевшего из Мюнхена в Москву лайнера

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиалайнер долетел из Мюнхена в Москву с прожженным молнией фюзеляжем. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент случился сразу после вылета из Мюнхена. Командир воздушного судна доложил о том, что в самолет ударила молния. Экипажу удалось благополучно добраться до Москвы и посадить самолет в Шереметьеве.

Позднее техники обнаружили в носовой части самолета сквозное отверстие. По словам источника, молния буквально прожгла фюзеляж, поэтому специалисты решили отстранить самолет от полетов.

самолеты молнии лайнеры Мюнхен чп авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика