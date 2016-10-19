Молния прожгла фюзеляж летевшего из Мюнхена в Москву лайнера

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиалайнер долетел из Мюнхена в Москву с прожженным молнией фюзеляжем. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент случился сразу после вылета из Мюнхена. Командир воздушного судна доложил о том, что в самолет ударила молния. Экипажу удалось благополучно добраться до Москвы и посадить самолет в Шереметьеве.

Позднее техники обнаружили в носовой части самолета сквозное отверстие. По словам источника, молния буквально прожгла фюзеляж, поэтому специалисты решили отстранить самолет от полетов.