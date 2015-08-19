Самолет Красноярск – Москва экстренно сел в Нижнем Новгороде

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет авиакомпании "Трансаэро", выполнявший рейс Красноярск - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в региональном транспортном комплексе.

"В 7.50 по местному времени из Красноярска вылетел самолет авиакомпании "Трансаэро", направлявший в московский аэропорт Внуково. Вылетел согласно штатному расписанию, а значит был полностью исправен и готов к вылету", – рассказал представитель красноярского аэропорта Емельяново.

Он также отметил, что на борту находились 139 пассажиров.

Согласно информации, размещенной на сайте московского аэропорта, лайнер приземлился в Нижнем Новгороде в 14.00 и должен прилететь в Москву в 15.00.