"Аэрофлот" назовет пять самолетов именами известных режиссеров

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

"Аэрофлот" присвоит имена видных деятелей отечественной кинематографии пяти новым воздушным судам. Как сообщает Агентство "Москва" переименование состоится в рамках Года российского кино.

Самолеты назовут именами Сергея Герасимова, Алексея Германа, Андрея Тарковского, Василия Шукшина и Эльдара Рязанова. Кроме того, с декабря 2015 го уже летает лайнер "Сергей Федорович Бондарчук".

В 2016 году на бортах воздушных судов "Аэрофлота" на всех рейсах объявляют о проведении Года российского кино и о проведении Всероссийской акции "Ночь кино". Как отмечается, это должно популяризировать бренд "Российское кино" и привлечь внимание зрителей к лучшим произведениям отечественной кинематографии.

Также информация о проведении в 2016 году Года кино и акции "Ночь кино" размещена в бортовых журналах компании, а в бортовую развлекательную программу включены отечественные кинофильмы.

Напомним, "Аэрофлот" намерен проверить качество оказания услуг в авиакомпании с помощью "скрытых пассажиров" С сотрудниками компании под видом пассажиров будут общаться специальные агенты. Они выяснят насколько качественно и профессионально работают стюардессы, операторы и другие представители "Аэрофлота". А также как решаются спорные вопросы и конфликтные ситуации.

По данным "Аэрофлота", на проведение этого маркетингового исследования претендуют "Ромир Мониторинг Стандарт", "ТНС Маркетинговый информационный центр", "Международный институт маркетинговых и социальных исследований "ГФК-Русь" и "Ипсос".