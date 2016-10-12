Форма поиска по сайту

12 октября 2016, 20:16

Транспорт

Летевший из Москвы самолет сел в Воронеже из-за недомогания пассажирки

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Cамолет, летевший из Домодедова в Минеральные воды, экстренно сел в аэропорту Воронежа из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани.

ЧП произошло на рейсе А319 "Домодедово – Минеральные воды". У женщины, страдающей тахикардией, начались проблемы сердцем. Самолет приземлился в Воронеже в 17.46 по московскому времени.

В воронежском клиническом центре медицины катастроф пассажирке восстановили сердцебиение. От госпитализации она отказалась и продолжила путешествие.

