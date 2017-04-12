Япония подняла в небо истребители из-за пролета российских самолетов

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Воздушную тревогу подняли в Японии из-за того, что вблизи границ страны появились шесть российских самолетов, сообщает РИА Новости.
Как рассказали в Объединенном штабе сил самообороны страны, со стороны Японского моря государство облетели по два бомбардировщика-ракетоносца ТУ-95 и противолодочных самолета Ил-38. С противоположной стороны, вдоль Тихоокеанского побережья летели дальние противолодочные суда ТУ-142.
Границы воздушного пространства Японии нарушены не были.
По сигналу тревоги Японские ВСС подняли свои истребители.