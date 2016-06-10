Совершивший экстренную посадку в Екатеринбурге самолет приземлился в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", совершивший экстренную посадку в Екатеринбурге, приземлился в Шереметьеве. Рейс следовал из Южно-Сахалинска в Москву, сообщает Агентство "Москва".

Причиной вынужденной посадки лайнера в екатеринбургском аэропорту стало агрессивное поведение одного из пассажиров.

Отметим, что россияне считают пьяных авиапассажиров самыми раздражающими попутчиками. Так ответили 36 процентов респондентов опроса туристического поисковика Aviasales. На втором месте антирейтинга с 27 процентами оказались любители разуться.

PR-директор туристического поисковика Aviasales.ru Янис Дзенис рассказал, что за определенную сумму можно забронировать соседнее кресло, и в него никто не сядет.

"Если вы пьяный, вас не могут не пустить на самолет. Но в полете нельзя пить. Это правило принято совсем недавно. Но вы можете обратиться к стюардессе, которая вас пересадит на свободное место. Совсем недавно UTair запустил чудную услугу: за 600 рублей можно застолбить кресло рядом с собой. Эта услуга появилась всего неделю назад", – пояснил он.

В тройку лидеров рейтинга также попали кричащие дети. Этот фактор раздражает 17 процентов опрошенных. Также россияне недовольны сидящими впереди пассажирами, которые слишком сильно откидывают спинку своего кресла. Еще 9 процентов заявили, что им не нравятся болтливые попутчики.