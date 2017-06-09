Форма поиска по сайту

09 июня 2017, 07:15

Транспорт

Самолет Korean Air экстренно сел в японской Фукуоке из-за задымления в кабине

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет авиакомпании Korean Air совершил экстренную посадку в аэропорту японского города Фукуока из-за задымления в кабине пилота, сообщает ТАСС.

По данным министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, авиалайнер летел из Пусана в Фукуоку, однако перед самой посадкой в кабине пилота появился дым. На взлетно-посадочную полосу были отправлены пожарные.

На борту воздушного судна находились около 160 человек, включая членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Причина задымления пока неизвестны.

