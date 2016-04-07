Форма поиска по сайту

07 апреля 2016, 16:17

Самолет Доха – Чикаго экстренно приземлился в Москве

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Авиалайнер компании Qatar Airways ("Катарские авиалинии"), летевший рейсом Доха – Чикаго, изменил курс и сделал незапланированную посадку в московском аэропорту Домодедово, передает ТАСС.

По данным агентства Bloomberg, лайнер приземлился в российской столице по "медицинским причинам". Более точной информации пока не поступало.

Ранее сообщалось об аналогичном случае с самолетом, летевшим в Чикаго, который совершил экстренную посадку в столичном аэропорту. 30 марта из-за плохого самочувствия одного из пассажиров в Домодедове незапланированно приземлился лайнер, следовавший рейсом Абу-Даби – Чикаго.

