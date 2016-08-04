На земле и в воздухе: за что могут снять с рейса

На борту рейса Южно-Сахалинск – Москва усмирен очередной дебошир. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, мужчина напал на стюардов и плеснул кипятком в лицо соседу. Свой полет он заканчивал обвязанный скотчем в кухонном отсеке. После посадки в столичном аэропорту Шереметьево сотрудники полиции составили протокол, посчитав поведение пассажира мелким хулиганством.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Еще один дебошир до Москвы так и не долетел. Его высадили в Екатеринбурге, где он провел четверо суток в местной тюрьме, где решался вопрос о заведении на него уголовного дела по статье "Причинение вреда здоровью".

Бортпроводники сталкиваются с неадекватным поведением пассажиров достаточно часто. И не всегда авиа-дебоширов снимают с рейса. m24.ru разобрался в правилах, по которым человека могут не допустить на борт или снять на полпути к пункту назначения.

Самый первый и главный подвод отказать в перевозке – если сотрудники авиакомпании посчитают, что человек несет угрозу безопасности другим лицам, находящимся на борту самолета.

На дебошира рейса Южно-Сахалинск – Москва составлен протокол

При этом, решение принимается непосредственно самим перевозчиком. Основанием таких мер может служить абсолютно любой факт: внешний вид, поведение, какие-либо неадекватные действия.

Также пассажира могут снять с рейса, если он отказывается выполнять инструкции, правила, указания компании на земле и в воздухе (например, не желает платить за перевес багажа или курит на борту самолета, что категорически запрещается).

Еще один повод – человек болен, и его состояние угрожает здоровью других. Сотрудник авиакомпании может проконсультироваться у врачей в аэропорту в том случае, если у него есть подозрения на этот счет.

Пассажира не допустят на борт если в его багаже обнаружены запрещенные к перевозке товары (список таких вещей обычно можно узнать перед полетом, ознакомившись с правилами компании). К полету могут не допустить и беременную женщину, если у нее на руках нет медицинской справки о состоянии здоровья, сроках беременности и разрешения врача на перелет.

Также для прохода на борт необходима отметка на посадочном талоне о прохождении специального контроля, который осуществляется службой авиационной безопасности. И, конечно, человека не пустят в самолет если налицо состояние сильного наркотического или алкогольного опьянения. Впрочем, на последнее часто смотрят сквозь пальцы.

Если пассажира снимают с рейса, сотрудники авиакомпании должны составить акт с указанием причин отказа в перевозке. Пассажиры, которых сняли с рейса на этапе регистрации, получат назад деньги потраченные на билет. А вот когда пассажир совершал хулиганские действия, и экипаж вынужден был осуществить непредвиденную посадку самолета, на дебошира ложится штраф, чтобы возместить понесенный перевозчиком ущерб.

Как правило, доказать свою правоту в суде пассажиру чрезвычайно трудно. Авиакомпании защищены актами об исполнении обязательств сторон при осуществлении полетов. Поэтому лучше неукоснительно соблюдать все правила авиаперелета.