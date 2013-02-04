В "черный список" пассажиров попали 1,8 тысяч человек

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"Аэрофлот" составил "черный список" пассажиров, в который попали 1,8 тысяч человек. Но компания не может отказать этим людям в перевозке, так как на то нет законных оснований. Об этом сообщил в Twitter генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Можно определить максимальный срок попадания в черный список (от 3 до 5 лет). Никакого наступления на гражданские права в данном случае не вижу", – подчеркнул он.

Савельев отметил, что вопрос легализации "черного списка" назрел уже давно: "Аэрофлот выступает за легализацию черных списков уже в течение 3 лет, но кажется, что это касается только нас! Мы не ощущаем поддержки!"

Он добавил, что в 2012 году на рейсах "Аэрофлота" зафиксировано 490 инцидентов с пассажирами, нарушившими правила поведения на борту.

Напомним, на днях произошли два инцидента участием пассажиров-дебоширов. В самолете Москва - Хургада (Египет) Сергей Кабалов устроил драку и угрожал попутчикам и экипажу. При этом бизнесмен утверждал, что имеет отношение к силовым структурам и законодательной власти. Позже аналогичная ситуация произошла в самолете, летевшим рейсом Москва - Пхукет. Самолет с нарушителем спокойствия был вынужден экстренно приземлиться в Ташкенте.