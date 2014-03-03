МАК назвал причины авиакатастрофы во Внуково в декабре 2012 года

Расследование авиакатастрофы с участием самолета компании Red Wings, происшедшей 29 декабря 2012 года в аэропорту Внуково завершено. Об этом говорится в окончательном отчете комиссии Межгосударственного авиационного комитета, который размещен на официальном сайте ведомства.
"Причиной авиакатастрофы послужила разрегулировка механизма управления и блокировки двигателей, а также неправильные действия экипажа при посадке самолета, что привело к выкатыванию авиалайнера за пределы взлетно-посадочной полосы, столкновению с препятствием на большой скорости (около 190 км/ч), разрушению самолета и гибели людей", - говорится в отчете МАК.
Напомним, 29 декабря 2012 года лайнер Ту-204 а/к Red Wings потерпел крушение рядом с аэропортом Внуково. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего развалился на три части. Обломки самолета вылетели на Киевское шоссе. На борту в момент аварии находились 8 членов экипажа, пятеро из них погибли.
После этого Росавиация провела инспекцию, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения, и приостановила действие сертификатов на техобслуживание самолетов и на коммерческие перевозки.
Затем, с 17 июня 2013 года ведомство возобновило действие сертификата авиакомпании Red Wings на пассажирские перевозки.
