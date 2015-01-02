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Москва 24

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ЧП

02 января 2015, 22:10

Спасатели нашли тела еще 30 погибших при крушении самолета в Индонезии

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На месте крушения лайнера AirAsia обнаружили останки еще 30 пассажиров

На месте крушения самолета AirAsia найдены тела еще 30 пассажиров, передает телеканал "Москва 24".

Все они были пристегнуты к креслам ремнями безопасности. Косвенно это подтверждает новую версию крушения. Предполагается, что пилоты смогли посадить самолет на воду, но он утонул из-за шторма.

Ранее индонезийский военный корабль, участвующий в поисковой операции, уже обнаружил хвостовую часть самолета. По словам капитана корабля, сам авиалайнер находится на глубине 29 метров. При этом судьба черных ящиков аэробуса пока остается неизвестной.

Сегодня к спецоперации подключились сотрудники МЧС России. Они привезли современное оборудование для работы под водой. Однако поиски приостановлены из-за погоды. Высота волн в Яванском море достигает 4-х метров.

Помощь в поисках самолета оказывают также США, Австралия и Великобритания. Всего в работах задействованы более 30 кораблей и 15 самолетов.

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Напомним, Airbus A-320 рейса QZ8501 исчез с экранов радаров во время перелета из индонезийского Сурабая в Сингапур.

Авиадиспетчеры Джакарты потеряли с ним связь после того как пилоты запросили разрешение отклониться от курса. На борту самолета находились 162 человека, среди них - трое граждан Южной Кореи, по одному из Малайзии, Сингапура и Франции, остальные - индонезийцы.

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