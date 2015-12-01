Форма поиска по сайту

01 декабря 2015, 11:40

Транспорт

Российские военные получат "самолет Судного дня"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Минобороны до конца года получит Ил-80 – новый "самолет Судного дня", или летающий центр управления ВС в случае ядерного удара, сообщает МИА "Россия сегодня".

Официально самолет называется "воздушным командным пунктом стратегического управления второго поколения". Помимо России, такие самолеты есть только в США – там их как раз и прозвали doomsday planes.

Конструкция Ил-80 позволяет принимать на борт высший командный состав вооруженных сил и боевой расчет, состоящий из офицеров Генштаба и специалистов технической группы.

С самолета можно управлять сухопутными войсками, военно-морским флотом, воздушно-космическими силами и ракетными войсками стратегического назначения.

У новых самолетов повышенная живучесть, функциональность и надежность, а также более низкое энергопотребление. Одна из особенностей летающего штаба – там нет иллюминаторов.

В массовой культуре также есть понятие "машина Судного дня" – устройство, гипотетически способное уничтожить все живое на планете. Так иногда называют систему "Периметр" – оружие гарантированного ответного ядерного удара. На Западе известна как Dead Hand.

самолеты оборона Ил

