Где можно будет посмотреть салют в честь Дня защитника Отечества

Фото: m24.ru

Салют в честь Дня защитника Отечества запустят на 16 городских площадках, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Наблюдать фейерверки можно будет 23 февраля с 21:00 до 21:10. За это время 72 салютные установки сделают 10 тысяч выстрелов. Горожане увидят 300-метровые купола из красных, белых и зеленых искр.

Залпы салюта будут сопровождать холостые выстрелы восемнадцати пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Главными площадками праздничного шоу станут Поклонная гора и Воробьевы горы. Все места, откуда запустят фейерверки, полностью проверили на безопасность. Запускать салют и следить за порядком будут более 500 военнослужащих.

Где прогремит салют в честь защитников Отечества