Где можно будет посмотреть салют в честь Дня защитника Отечества

Фото: m24.ru
Салют в честь Дня защитника Отечества запустят на 16 городских площадках, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Наблюдать фейерверки можно будет 23 февраля с 21:00 до 21:10. За это время 72 салютные установки сделают 10 тысяч выстрелов. Горожане увидят 300-метровые купола из красных, белых и зеленых искр.
Залпы салюта будут сопровождать холостые выстрелы восемнадцати пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Главными площадками праздничного шоу станут Поклонная гора и Воробьевы горы. Все места, откуда запустят фейерверки, полностью проверили на безопасность. Запускать салют и следить за порядком будут более 500 военнослужащих.
Где прогремит салют в честь защитников Отечества
Административный округ
Территория
Адрес
ЗАО
|Парк Победы
|В парке Победы на Поклонной горе, в 400 метрах от Музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан
ЗАО
|Парк Победы
|В парке Победы на Поклонной горе, на холме у Входной площади
ЗАО
|Ново-Переделкино
|Улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда
ЦАО
|Лужнецкая набережная
|На территории олимпийского комплекса напротив Большой спортивной арены
СВАО
|ВДНХ
|На площади между северными воротами ВДНХ и Сельскохозяйственной улицей
СВАО
|Лианозово
|Новгородская улица, дом 38, на берегу Алтуфьевского пруда
ВАО
|Измайловский парк культуры и отдыха
|На территории городка имени Баумана, площадка на берегу Cepeбpянo-Bинoгpaднoгo пруда у дома 3
ЮВАО
|Парк "Кузьминки"
|Улица Заречье, дом 3а, строение 1, площадка РОСТО
ЮЗАО
|Обручевский
|На территории универсальной спортивной площадки, 60 метров юго-восточнее главного корпуса Российского университета дружбы народов
ЮАО
|Москворечье-Сабурово
|Зона набережной Москвы-реки напротив дома 25, корпуса 2 по улице Борисовские Пруды
ЮЗАО
|Южное Бутово
|Улица Академика Понтрягинa, дoм 11, кopпyc 3, на бepeгy Чepнeвcкoгo пpyдa
СЗАО
|Митино
|Улица Рословка, дом 5, на территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом "Аквамарин"
СЗАО
|Покровское-Стрешнево
|На территории аэродрома Тушино, 500 метров юго-западнее Волоколамского шоссе
САО
|Левобережный
|Фестивальная улица, дом 2б, парк Дружбы вблизи скульптурной композиции "Дружба континентов
ЗелАО
|Город Зеленоград
|Oзеpнaя aллeя, дoм 8, в парке Победы на нижней площадке фонтана на берегу пруда
ТиНАО
|Городской округ Троицк
|На территории Троицкого обособленного подразделения Физического института имени П.Н. Лебедева РАН на Физической улице, в 300 метрах северо-восточнее владения 11