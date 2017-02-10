Форма поиска по сайту

10 февраля 2017, 10:55

Где можно будет посмотреть салют в честь Дня защитника Отечества

Фото: m24.ru

Салют в честь Дня защитника Отечества запустят на 16 городских площадках, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Наблюдать фейерверки можно будет 23 февраля с 21:00 до 21:10. За это время 72 салютные установки сделают 10 тысяч выстрелов. Горожане увидят 300-метровые купола из красных, белых и зеленых искр.

Залпы салюта будут сопровождать холостые выстрелы восемнадцати пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Главными площадками праздничного шоу станут Поклонная гора и Воробьевы горы. Все места, откуда запустят фейерверки, полностью проверили на безопасность. Запускать салют и следить за порядком будут более 500 военнослужащих.

Где прогремит салют в честь защитников Отечества

Административный округ

Территория

Адрес

ЗАО

Парк ПобедыВ парке Победы на Поклонной горе, в 400 метрах от Музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан

ЗАО

Парк ПобедыВ парке Победы на Поклонной горе, на холме у Входной площади

ЗАО

Ново-ПеределкиноУлица Федосьино, дом 18, на берегу пруда

ЦАО

Лужнецкая набережнаяНа территории олимпийского комплекса напротив Большой спортивной арены

СВАО

ВДНХНа площади между северными воротами ВДНХ и Сельскохозяйственной улицей

СВАО

ЛианозовоНовгородская улица, дом 38, на берегу Алтуфьевского пруда

ВАО

Измайловский парк культуры и отдыхаНа территории городка имени Баумана, площадка на берегу Cepeбpянo-Bинoгpaднoгo пруда у дома 3

ЮВАО

Парк "Кузьминки"Улица Заречье, дом 3а, строение 1, площадка РОСТО

ЮЗАО

ОбручевскийНа территории универсальной спортивной площадки, 60 метров юго-восточнее главного корпуса Российского университета дружбы народов

ЮАО

Москворечье-СабуровоЗона набережной Москвы-реки напротив дома 25, корпуса 2 по улице Борисовские Пруды

ЮЗАО

Южное БутовоУлица Академика Понтрягинa, дoм 11, кopпyc 3, на бepeгy Чepнeвcкoгo пpyдa

СЗАО

МитиноУлица Рословка, дом 5, на территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом "Аквамарин"

СЗАО

Покровское-СтрешневоНа территории аэродрома Тушино, 500 метров юго-западнее Волоколамского шоссе

САО

ЛевобережныйФестивальная улица, дом 2б, парк Дружбы вблизи скульптурной композиции "Дружба континентов

ЗелАО

Город ЗеленоградOзеpнaя aллeя, дoм 8, в парке Победы на нижней площадке фонтана на берегу пруда

ТиНАО

Городской округ ТроицкНа территории Троицкого обособленного подразделения Физического института имени П.Н. Лебедева РАН на Физической улице, в 300 метрах северо-восточнее владения 11

салюты 23 февраля День защитника Отечества фестивали и праздники

