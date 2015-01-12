В "Аптекарском огороде" научат ухаживать за хищными растениями

Фото предоставлено пресс-службой сада

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет серия мастер-классов по уходу за хищными растениями. Ближайшее занятие намечено на 18 января, сообщает пресс-служба сада.

Куратор насекомоядных растений расскажет, как растут его питомцы, как ведут себя в природе и чем питаются. Гости мастер-класса увидят видеоролик о хищных растениях и узнают, как ухаживать за ними в домашних условиях.

Занятие завершится в Пальмовой оранжерее, где его участники увидят тропическое болото с хищными растениями.

Уникальная коллекция плотоядных растений появилась в Пальмовой оранжерее "Аптекарского огорода" в конце декабря. Каждую субботу в 12.00 здесь можно увидеть, как растения кормят сверчками, кузнечиками и другими насекомыми.

Мастер-класс по уходу за растениями-хищниками пройдет 18 января в 18.00. Для участия необходима запись по телефонам: +7 925 191 11 09 и +7 925 887-25-20. Количество мест ограничено.

Фестиваль "Тропическая зима" проходит в "Аптекарском огороде"

Как ранее сообщало M24.ru, до 31 марта в "Аптекарском огороде" проходит фестиваль "Тропическая зима". В оранжереях Ботанического сада посетители могут увидеть настоящий тропический лес с уникальными орхидеями, импровизированное экваториальное болото с плотоядными растениями и небольшую пустыню с различной живностью.

В рамках "Тропической зимы" в Пальмовой оранжерее стартует ежегодный Зимний фестиваль орхидей. Здесь соберут тысячи цветущих растений: одни светятся в темноте, другие имеют необычную форму и цвет. Орхидеи можно понюхать, некоторые источают запах жженой резины и несвежего сыра.