Воскресенье от М24.ru и 2do2go: ярмарка сладостей, бесплатное кино и арт-елки

В воскресенье, 28 декабря, в Москве пройдут рождественская ярмарка сладостей и подарков "ВкусноФест", новогодний "Ярмаркет" и предновогодние программы от парка "Кузьминки".

Подробнее о том, где посмотреть фестивальное кино бесплатно, а также где обсудить одно из самых популярных произведений в мировой литературе, – читайте в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

Едим сладости

Рождественская ярмарка сладостей и подарков "ВкусноФест"

Когда: 28 декабря в 12:00 28 декабря в 12:00 Где: Парк "Сокольники", Сокольнический вал, 1 Сколько: бесплатно





На прилавках ярмарки будут разнообразные маффины, капкейки, пряники, а также елочные игрушки и другие новогодние сувениры. Музыкальную часть мероприятия предоставит DJ Leonid Rudenko, композиции которого звучали на Олимпиаде в Сочи.

Фото: m24.ru

Играем в лапту и захватываем снежную крепость

Рождественская ярмарка и предновогодние программы от парка "Кузьминки"

Когда: 28 декабря в 16:30 28 декабря в 16:30 Где: Парк "Кузьминки", Кузьминский парк, 1, строение 2 Сколько: бесплатно





В уютных домиках ярмарки можно будет отправиться в шоколадное приключение, отведать маршмеллоу, макарони, пан-о-шоколя, bubble tea. Также здесь пройдет фестиваль, посвященный забавам Древней Руси: лапта, взятие снежной крепости, казачий спас. Кроме того, гостей ждут веселые народные гулянья с ряжеными, песни и хороводы. Посетителей парка будут развлекать скоморохи, шуты и жонглеры.

Фото: m24.ru

Проходим новогодние испытания

Детский шатер на празднике "Лучший город зимы"

Когда: 28 декабря в 13:00 28 декабря в 13:00 Где: Цветной бульвар Сколько: бесплатно





Общегородской праздник "Лучший город зимы" приглашает детей и родителей в новую развлекательную зону – детский шатер на Цветном бульваре. Каждые полтора часа в шатре можно будет присоединиться к новогоднему приключению с актерами. Юные москвичи помогут Дедушке Морозу пройти испытания, подготовленные гномами.

Фото: m24.ru

Создаем светящиеся елки

Новогодний "Ярмаркет"

Когда: 28 декабря в 18:00 28 декабря в 18:00 Где: Сад "Эрмитаж", улица Каретный Ряд, дом 3 Сколько: бесплатно





Театр оптических иллюзий "Люм" проведет шествие профессиональных артистов в светящихся костюмах на площади сада. Продолжит череду световых представлений мероприятие под названием "Арт-ель", на котором все желающие совместно с профессионалами 3D-мэппинга смогут построить уникальные объекты в виде светящихся новогодних елок.

Фото: m24.ru

Смотрим кино

Фестиваль "Кинозима-2015"

Когда: 28 декабря в 12:00 28 декабря в 12:00 Где: кинотеатр "Космос", проспект Мира, дом 150 Сколько: бесплатно





В рамках фестиваля "Кинозима", который пройдет с 24 декабря по 8 января, в семи кинотеатрах города москвичи смогут посмотреть фильмы бесплатно. В этом году будет представлена программа из 70 показов и ряд интерактивных программ для зрителей. Подробности можно узнать здесь.

Фото: m24.ru

Перечитываем книгу "Парфюмер. История одного убийцы"

Лекция: "Парфюмер. История одного убийцы"

Когда: 28 декабря в 17:00 28 декабря в 17:00 Где: "Пунктум", улица Тверская, 12, строение 2 Сколько: от 400 рублей





"Парфюмер. История одного убийцы" – одно из самых популярных произведений в мировой литературе, которое переведено на 42 языка (причем даже на латынь). Чтобы понять, какие тайны хранит в себе эта книга, вы отправитесь на литературную "кухню" Патрика Зюскинда и посмотрите, из каких ингредиентов он приготовил свой "аромат".