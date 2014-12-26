Воскресенье от М24.ru и 2do2go: ярмарка сладостей, бесплатное кино и арт-елки

В воскресенье, 28 декабря, в Москве пройдут рождественская ярмарка сладостей и подарков "ВкусноФест", новогодний "Ярмаркет" и предновогодние программы от парка "Кузьминки".
Подробнее о том, где посмотреть фестивальное кино бесплатно, а также где обсудить одно из самых популярных произведений в мировой литературе, – читайте в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.
Едим сладости
Рождественская ярмарка сладостей и подарков "ВкусноФест"
Где: Парк "Сокольники", Сокольнический вал, 1
Сколько: бесплатно
На прилавках ярмарки будут разнообразные маффины, капкейки, пряники, а также елочные игрушки и другие новогодние сувениры. Музыкальную часть мероприятия предоставит DJ Leonid Rudenko, композиции которого звучали на Олимпиаде в Сочи.
Фото: m24.ru
Играем в лапту и захватываем снежную крепость
Рождественская ярмарка и предновогодние программы от парка "Кузьминки"
Где: Парк "Кузьминки", Кузьминский парк, 1, строение 2
Сколько: бесплатно
В уютных домиках ярмарки можно будет отправиться в шоколадное приключение, отведать маршмеллоу, макарони, пан-о-шоколя, bubble tea. Также здесь пройдет фестиваль, посвященный забавам Древней Руси: лапта, взятие снежной крепости, казачий спас. Кроме того, гостей ждут веселые народные гулянья с ряжеными, песни и хороводы. Посетителей парка будут развлекать скоморохи, шуты и жонглеры.
Фото: m24.ru
Проходим новогодние испытания
Детский шатер на празднике "Лучший город зимы"
Где: Цветной бульвар
Сколько: бесплатно
Общегородской праздник "Лучший город зимы" приглашает детей и родителей в новую развлекательную зону – детский шатер на Цветном бульваре. Каждые полтора часа в шатре можно будет присоединиться к новогоднему приключению с актерами. Юные москвичи помогут Дедушке Морозу пройти испытания, подготовленные гномами.
Фото: m24.ru
Создаем светящиеся елки
Новогодний "Ярмаркет"
Где: Сад "Эрмитаж", улица Каретный Ряд, дом 3
Сколько: бесплатно
Театр оптических иллюзий "Люм" проведет шествие профессиональных артистов в светящихся костюмах на площади сада. Продолжит череду световых представлений мероприятие под названием "Арт-ель", на котором все желающие совместно с профессионалами 3D-мэппинга смогут построить уникальные объекты в виде светящихся новогодних елок.
Фото: m24.ru
Смотрим кино
Фестиваль "Кинозима-2015"
Где: кинотеатр "Космос", проспект Мира, дом 150
Сколько: бесплатно
В рамках фестиваля "Кинозима", который пройдет с 24 декабря по 8 января, в семи кинотеатрах города москвичи смогут посмотреть фильмы бесплатно. В этом году будет представлена программа из 70 показов и ряд интерактивных программ для зрителей. Подробности можно узнать здесь.
Фото: m24.ru
Перечитываем книгу "Парфюмер. История одного убийцы"
Лекция: "Парфюмер. История одного убийцы"
Где: "Пунктум", улица Тверская, 12, строение 2
Сколько: от 400 рублей
"Парфюмер. История одного убийцы" – одно из самых популярных произведений в мировой литературе, которое переведено на 42 языка (причем даже на латынь). Чтобы понять, какие тайны хранит в себе эта книга, вы отправитесь на литературную "кухню" Патрика Зюскинда и посмотрите, из каких ингредиентов он приготовил свой "аромат".
Фото: m24.ru