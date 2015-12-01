Рождественская ярмарка Seasons пройдет в Москве в седьмой раз

Фото: seasons-project.ru

19 и 20 декабря в саду "Эрмитаж" в седьмой раз пройдет Рождественская ярмарка Seasons. Основная тема мероприятия – русские мотивы, поэтому здесь будет предложен дресс-код: тулупы, валенки и яркие платки.

Посетители ярмарки смогут выбрать новогоднюю елку, попробовать травяные чаи и сбитни, купить подарки – игрушки, одежду, аксессуары для дома и украшения. Гости также услышат русские и европейские рождественские мелодии в исполнении хора.

Кроме того, запланирована программа и для детей – занятия по "творческому дуракавалянию", "уроки труда", "знакомство с музыкой" и многое другое.

На площади ярмарки состоится театральное представление "Антикварного цирка".