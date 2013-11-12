В Подмосковье закрыли строительный рынок "Кунцево-2"

На западе столицы временно закрыт рынок

В Подмосковье закрыли строительный рынок площадью более 45 тысяч квадратных метров. Несанкционированная торговля стройматериалами производилась около МКАД в деревне Малая Сетунь.

На строительном рынке "Кунцево-2" действовало 420 торговых точек, занимавших площадь около 8 тысяч квадратных метров. Земельный участок должен был использоваться для дорожного строительства. Вместо этого на территории разбили рынок.

В ходе рейда в "Кунцево-2" обнаружили нелегальных мигрантов, которые занимались торговлей. Их задержали и увезли в полицейский участок, сообщает телеканал "Москва 24".

Многие арендаторы во время рейда по закрытию рынка сообщили о том, что внесли вступительные взносы в размере более миллиона рублей за право торговать на площадке.

Напомним, 28 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал закрыть все нелегальные рынки, расположенные около МКАД на территории области. Всего было выявлено 22 площадки, где происходила несанкционированная торговля.

По новым правилам, утвержденным в январе этого года, розничная торговля на рынках должна производиться только в капитальных строениях.