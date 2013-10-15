В детском саду обнаружили превышение допустимой концентрации ртути

Фото: ИТАР-ТАСС

В одном из детских садов на востоке Москвы обнаружили превышение допустимой концентрации паров ртути в воздухе. Нормы были превышены более чем в два раза.

Специалисты ФГУП "РАДОН", проверявшие содержание вредные веществ в воздухе в детском саду №437, который расположен на Открытом шоссе, обнаружили превышение ПДК паров ртути в воздухе в 2,1 раза, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

Превышение норм наблюдалось в помещении игровой группы №11.

Помещения группы очистили от паров ртути, последующие проверки показали, что содержание вредных веществ в воздухе соответствует установленным нормам.

Должностные лица детского сада, не поставившие в известность контролирующий орган о превышении ПДК вредных веществ, подверглись административному наказанию.