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Россия откажется от использования ртути к 2020 году. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о намерении присоединиться к международной конвенции, предусматривающей отказ от ртути, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Эта конвенция, получившая название Минаматской (по наименованию города в Японии, где впервые описали симптомы отравления ртутью), регламентирует поэтапный отказ от опасного вещества. В частности, с производства снимут медицинские термометры, приборы для измерения давления и люминесцентные лампы, которые содержат ртуть. Все они будут заменены аналогами, не содержащими вредных веществ.

В соответствии с подписанным документом к 2018 году в России прекратят производить ацетальдегид с применением ртути в качестве катализатора, а в 2025 году - хлорщелочь. В особых случаях допускается использование ртути в медицинских приборах до 2030 года.

Напомним, в 1956 году японские исследователи столкнулись со странной болезнью. Прежде всего неизвестный возбудитель поражал центральную нервную систему, человек становился забывчивым, у него нарушалась речь, зрение и слух. Долгое время считалось, что заболевание является инфекционным.

Однако затем обнаружилось, что причиной болезни является отравление ртутью - все заболевшие употребляли в пищу рыбу и морепродукты из залива, загрязненного ртутью.