Более 106 тысяч детей родились в столице за девять месяцев

Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

С января по сентябрь в столице родились 106,4 тысячи младенцев. Это на 3,24 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных управления ЗАГС Москвы.

Более 80 процентов детей родились в семьях, где родители состоят в зарегистрированном браке.

При этом большинство женщин (57,6%) родили в возрасте до 30 лет. У мужчин ситуация обратная – 58,2 процента стали отцами после 30 лет.

Столичные власти повысили размер единовременной выплаты для горожан, отмечающих юбилей брака.

"Мы приняли решение уже с этого года повысить размеры этих выплат в среднем в полтора раза", – отметил мэр Москвы.

Теперь пары, прожившие в браке 70 лет, получат по 15 тысяч рублей, вместо прежних 10 тысяч. На "железную свадьбу" (65 лет) выплаты увеличены с 9 до 13 тысяч, на "бриллиантовую свадьбу" (60 лет) – с 8 тысяч до 12 тысяч рублей, на "изумрудную свадьбу" (55 лет) – с 7 тысяч до 11 тысяч рублей, а на "золотую свадьбу" (50-летний юбилей) выплата увеличивается с 6 тысяч до 10 тысяч рублей.