Вышел новый альбом Papa Roach

Papa Roach. Фото: facebook.com/paparoach

У калифорнийской рок-группы Papa Roach вышел новый альбом – Face Everything and Rise (F.E.A.R.). Пластинка стала девятой по счету студийной работой группы.

F.E.A.R. уже доступен для скачивания в iTunes и Google Play, кроме того, альбом можно целиком послушать на YouTube.



Напомним, первый сингл с новой пластинки Papa Roach вышел в октябре прошлого года – им стала песня Warriors. В ноябре поклонники группы увидели клип на другой сингл – Face Everything and Rise.

До выхода альбома в сети стали доступны еще две вошедшие в него композиции – это Broken As Me и Never Have to Say Goodbye.

Всего в альбоме - двенадцать треков:

Face Everything and Rise,

Skeletons,

Broken As Me,

Falling Apart,

Love Me Till It Hurts,

Never Have To Say Goodbye,

Gravity,

War Over Me,

Devil,

Warriors,

Hope For the Hopeless,

Fear Hate Love.

Papa Roach появились в 1993 году. Обычно стиль группы относят к альтернативному металу, рэп-металу, хард-року. На счету бэнда девять студийных альбомов.

Добавим, что Papa Roach в ноябре отыграли в московском клубе Ray Just Arena.