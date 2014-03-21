Форма поиска по сайту

21 марта 2014, 12:20

Культура

Найдены новые фотографии с места смерти лидера Nirvana Курта Кобейна

В США обнаружены новые фотографии с места смерти Курта Кобейна

Полиция США обнаружила новые фотографии с места смерти лидера группы Nirvana Курта Кобейна. Как сообщает телеканал "Москва 24", на одном из снимков видны ложка и шприцы в коробке из-под сигар.

Рядом с коробкой на полу лежат сгоревшая до фильтра сигарета и солнечные очки. Однако, на фотокарточках нет изображений самого лидера группы Nirvana.

При этом американская полиция по-прежнему считает, что музыкант покончил жизнь самоубийством, и сообщает, что новые фотографии, в принципе, никакой сенсации не содержат.

рок фотографии смерти Курт Кобейн Nirvana

