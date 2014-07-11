Beat Films выпустит в прокат фильм "Еще" о группе "АукцЫон"

"АукцЫон". Фото: facebook.com/auktyon

В сентябре поклонники отечественного рока смогут увидеть в кинотеатрах города фильм "Еще" о группе "АукцЫон". Картина станет первой лентой, прокатом которой займется компания Beat Films.

Организаторы Beat Film Festival сообщили на своей странице во "ВКонтакте", что теперь, помимо летнего фестиваля и кураторских программ на других мероприятиях, будут заниматься и прокатом документальных фильмов о музыке. Планируется запускать в кинотеатры несколько картин в год.

Картина "Еще" Картина "Еще" снята режиссером Дмитрием Лавриненко, автором нескольких клипов "АукцЫона" и его основателя Леонида Федорова. На концерте поклонники группы увидят полный трейлер фильма на большом экране. Создавая документальную ленту, Лавриненко заглядывал в студии и гримерки, снимал повседневную жизнь музыкантов. Зрители не найдут в "Еще" стандартных штампов вроде интервью о достижениях группы и обилия архивного материала, но смогут открыть для себя "АукцЫон" с новой, ранее неизведанной, стороны.





Beat Film Festival - международный фестиваль нового документального кино о музыке и современной культуре, который проходит ежегодно в конце мая - начале июня. В этом году в рамках проекта зрителям представили хроники европейского рейва, историю феминистки и подружки Курта Кобейна, рассказ о том, как сын проповедника стал главным шок-рокером планеты.