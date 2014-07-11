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Культура

11 июля 2014, 16:56

Beat Films выпустит в прокат фильм "Еще" о группе "АукцЫон"

рок Beat Film Festival кино Аукцыон

"АукцЫон". Фото: facebook.com/auktyon

В сентябре поклонники отечественного рока смогут увидеть в кинотеатрах города фильм "Еще" о группе "АукцЫон". Картина станет первой лентой, прокатом которой займется компания Beat Films.

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Организаторы Beat Film Festival сообщили на своей странице во "ВКонтакте", что теперь, помимо летнего фестиваля и кураторских программ на других мероприятиях, будут заниматься и прокатом документальных фильмов о музыке. Планируется запускать в кинотеатры несколько картин в год.

Картина "Еще" снята режиссером Дмитрием Лавриненко, автором нескольких клипов "АукцЫона" и его основателя Леонида Федорова. На концерте поклонники группы увидят полный трейлер фильма на большом экране.

Создавая документальную ленту, Лавриненко заглядывал в студии и гримерки, снимал повседневную жизнь музыкантов. Зрители не найдут в "Еще" стандартных штампов вроде интервью о достижениях группы и обилия архивного материала, но смогут открыть для себя "АукцЫон" с новой, ранее неизведанной, стороны.


Beat Film Festival - международный фестиваль нового документального кино о музыке и современной культуре, который проходит ежегодно в конце мая - начале июня. В этом году в рамках проекта зрителям представили хроники европейского рейва, историю феминистки и подружки Курта Кобейна, рассказ о том, как сын проповедника стал главным шок-рокером планеты.

Beat Film Festival был основан в 2010 году. За пять лет он превратился в масштабное городское событие на стыке музыки и кино. В прошлом году событие посетили 8 тысяч человек.

Помимо фестиваля, команда Beat Film Festival курирует документальную секцию Международного фестиваля независимого кино "2morrow/Завтра", организует гастроли фестиваля по стране.

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