Тутта Ларсен запускает видеоэнциклопедию для мам

Тутта Ларсен. Фото: Лара Бардина

Новая программа Тутты Ларсен "Почему?" выйдет 1 февраля на канале TUTTA.TV.

Проект создается совместно с клиническим госпиталем Лапино "Мать и дитя". Врачи госпиталя будут отвечать на вопросы телезрителей. Они расскажут, почему рожать лучше с врачом, а не с доулой, почему возникает токсикоз, а витамины нужно принимать только по назначению врача.

"Многие женщины боятся материнства, когда не знают, что их ждет. Мы создали настоящую видеоэнциклопедию для будущих и настоящих мам, где они могут получить ответы именно на свои вопросы", – сообщила m24.ru Тутта Ларсен.

Кроме того, это поможет родителям познакомиться с известными и проверенными врачами, чтобы в случае необходимости обращаться к тому специалисту, которого они уже знают.

Первая программа будет посвящена вопросу "Почему рожают лежа, а не стоя?". Ответит на вопрос врач акушер-гинеколог, заведующая приемным отделение клинического госпиталя Лапино Наталья Цалко.