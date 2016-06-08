Центры госуслуг "Мои документы" не будут работать один день

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Столичные центры госуслуг "Мои Документы" будут закрыты 12 июня. Как сообщает пресс-служба центров, 11 июня "Мои документы" будут работать в штатном режиме.

"Для удобства посетителей центры "Мои Документы" отдыхают только один день – 12 июня. В предпраздничный день 11 июня центры открыты с 8:00 до 20:00. С 13 июня центры госуслуг работают в обычном режиме: с 8:00 до 20:00 без обеда и выходных", – говорится в сообщении.

Подробную информацию о работе центров можно посмотреть на официальном сайте центров.

Ранее сообщалось, что отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания Москвы закроют с 12 по 14 июня. В предпраздничный день 11 июня структурные подразделения будут работать по укороченному графику – до 17:00.

Напомним, с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, 12 июня отмечается День России.