Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня 2016, 14:07

Экономика

Центры госуслуг "Мои документы" не будут работать один день

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Столичные центры госуслуг "Мои Документы" будут закрыты 12 июня. Как сообщает пресс-служба центров, 11 июня "Мои документы" будут работать в штатном режиме.

"Для удобства посетителей центры "Мои Документы" отдыхают только один день – 12 июня. В предпраздничный день 11 июня центры открыты с 8:00 до 20:00. С 13 июня центры госуслуг работают в обычном режиме: с 8:00 до 20:00 без обеда и выходных", – говорится в сообщении.

Подробную информацию о работе центров можно посмотреть на официальном сайте центров.

Ранее сообщалось, что отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания Москвы закроют с 12 по 14 июня. В предпраздничный день 11 июня структурные подразделения будут работать по укороченному графику – до 17:00.

Напомним, с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, 12 июня отмечается День России.

Сайты по теме


Сюжет: Госуслуги в Москве
режим работы Мои документы центры «мои документы» городские услуги

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика