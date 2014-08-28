McDonald’s сообщил о закрытии еще трех ресторанов в России

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Работа двух ресторанов McDonald’s приостановлена в Сочи, еще одного - в подмосковном Серпухове. Таким образом, на сегодняшний день в Росии закрыли восемь общепитов, сообщается на сайте компании.

"По итогам массовых внеплановых проверок Роспотребнадзора на сегодняшний день временно приостановлена деятельность трех предприятий McDonald’s в Москве (Большая Бронная, дом 29, Манежная площадь, дом 1, строение 2 и проспект Мира, дом 97), одного предприятия в Московской области (Серпухов, Борисовское шоссе, дом 1) одного в Ставрополе (проспект Кулакова, дом 13/1), одного в Екатеринбурге (улица 8 Марта, дом 8в) и двух в Сочи (улица Московская, дом 3, улица Лазарева, дом 108а)", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа Роспотребнадзор приостановил работу трех предприятий быстрого питания McDonald’s в Москве, включая первый российский ресторан сети, открывшийся на Пушкинской площади в 1990 году.

Работу приостановили после проверки, в ходе которой обнаружили нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей. По фактам нарушений Роспотребнадзором были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Добавим, что проверки в сети McDonald’s проходят также в ряде российских регионов. Как сообщали региональные управления Роспотребнадзора, контрольные мероприятия в отношении ресторанов McDonald’s прошли, в частности, в Екатеринбурге, Челябинске, Петрозаводске, Татарстане, Великом Новгороде, Саратове, Калининграде. Запланированы проверки в других городах.

В минувшую среду Тверской суд приостановил работу ресторанов на Бронной улице и на Манежной площади, Останкинский суд выдал санкцию на закрытие на 90 дней отделения на проспекте Мира.

Сеть McDonald's в России объединяет свыше 430 ресторанов, в том числе более 100 точек в Москве. Старейший в России ресторан на Пушкинской площади в 2013 году входил в десятку крупнейших ресторанов McDonald's по обороту в Европе.