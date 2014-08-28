Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Продукты

28 августа 2014, 22:13

McDonald’s сообщил о закрытии еще трех ресторанов в России

рестораны Роспотребнадзор продукты кафе закрытия мо McDonalds нарушения санитарных норм

Фото: ИТАР-ТАСС

Работа двух ресторанов McDonald’s приостановлена в Сочи, еще одного - в подмосковном Серпухове. Таким образом, на сегодняшний день в Росии закрыли восемь общепитов, сообщается на сайте компании.

"По итогам массовых внеплановых проверок Роспотребнадзора на сегодняшний день временно приостановлена деятельность трех предприятий McDonald’s в Москве (Большая Бронная, дом 29, Манежная площадь, дом 1, строение 2 и проспект Мира, дом 97), одного предприятия в Московской области (Серпухов, Борисовское шоссе, дом 1) одного в Ставрополе (проспект Кулакова, дом 13/1), одного в Екатеринбурге (улица 8 Марта, дом 8в) и двух в Сочи (улица Московская, дом 3, улица Лазарева, дом 108а)", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа Роспотребнадзор приостановил работу трех предприятий быстрого питания McDonald’s в Москве, включая первый российский ресторан сети, открывшийся на Пушкинской площади в 1990 году.

Ссылки по теме

Работу приостановили после проверки, в ходе которой обнаружили нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей. По фактам нарушений Роспотребнадзором были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Добавим, что проверки в сети McDonald’s проходят также в ряде российских регионов. Как сообщали региональные управления Роспотребнадзора, контрольные мероприятия в отношении ресторанов McDonald’s прошли, в частности, в Екатеринбурге, Челябинске, Петрозаводске, Татарстане, Великом Новгороде, Саратове, Калининграде. Запланированы проверки в других городах.

В минувшую среду Тверской суд приостановил работу ресторанов на Бронной улице и на Манежной площади, Останкинский суд выдал санкцию на закрытие на 90 дней отделения на проспекте Мира.

Сеть McDonald's в России объединяет свыше 430 ресторанов, в том числе более 100 точек в Москве. Старейший в России ресторан на Пушкинской площади в 2013 году входил в десятку крупнейших ресторанов McDonald's по обороту в Европе.

Диетолог Алексеей Ковальков рассказал о фаст-фуде

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать